Vereinsschal für Neumitglieder des Fördervereins

Sponsoren- und Mitgliedertag am 26. August beim TSV KK

Krähenwinkel (ok). Sponsoren- und Mitgliedertag beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Sonntag, 26. August, und ein Bonbon für Mitglieder, die alle freien Eintritt haben. Los geht es mit neuen Spielern und auch einem neuen Trainer gegen den Landesliga-Aufstiegsaspiranten TuS Sulingen um 15 Uhr am Waldsee. Und zum Nulltarif dürfen auch die Zuschauer das Match verfolgen, die in den Vereinsfarben kommen. Vorgestellt wird auch der Förderverein der Fußballsparte, dem zurzeit 32 Mitglieder angehören. Mittelfristiges Ziel: die 50er-Marke knacken. Mit der Mannschaft gibt es regelmäßige Treffen; der Förderverein spendet regelmäßig für die Jugensparte. Pro Saison gibt es eine gemeinsame Auswärtsfahrt, gesponsert vom Förderverein. Spartenleiter: „Wer an diesem Tag Mitglied wird, bekommt einen KK-Schal geschenkt.“ Um 14 Uhr wird noch das Einlagespiel einer Jugendmannschaft angepfiffen.