Verlegt

Langenhagen. Die Veranstaltung Rene´ Marik „Wie einmal ein Bagger auf mich fiel“ - Lesung mit Musik, feat. Bodo Goldbeck, findet am Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, in der Elisabethkirche Langenhagen statt. Rene´ Marik stellt sein Buch bei der MIMUSE vor und bringt einen tollen Musiker mit.

Für die Veranstaltung Desimo, Brodowiy, Wicke am Sonnabend, 10. Oktober, musste der Vorverkauf nun leider eingestellt werden, da aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen nur eine relativ geringe Anzahl an Karten zur Verfügung stand.