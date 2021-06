Versagt der Staat, wenn Kinder ertrinken?

Business for Kids erwartet 1000. Kursteilnehmer beim Seepferdchen

Langenhagen. In Deutschland ertrinken jedes Jahr immer noch mehrere hundertMenschen. 2018 waren darunter 39 Kinder und 29 Asylsuchende – die meisten vonihnen konnten nicht schwimmen. Laut DLRG gibt es Corona-bedingt zurzeit vieleKinder, die nicht mehr schwimmen lernen konnten. Hier will der KinderhilfsvereinBusiness for Kids (BfK) gegensteuern. In Kooperation mit Sponsoren hat der Vereinbereits vor fünf Jahren damit begonnen, Kindern aus der Region das Schwimmenbeizubringen. Im Fokus stehen Flüchtlingsfamilien, die mit Hilfe einesSchwimmlehrers das Seepferdchen in der Wasserwelt Langenhagen erwerbenkönnen. Bis zum Beginn der Pandemie hat BfK so 986 Mädchen und Jungen dieseswichtige Schwimmzertifikat ermöglicht. Rund 80 Prozent von ihnen stammen ausFlüchtlingsfamilien. Viele sind über das Mittelmeer nach Deutschland gekommen undkonnten nicht schwimmen. Am Montag hat jetzt der erste von zehn neuenKursen für 140 Teilnehmer begonnen. In einem der ersten Kurse wird der 1000. Teilnehmererwartet.„Für mich bedeutet es gesellschaftliches Versagen, wenn Kinder ertrinken. Der Staatist in der Pflicht, den Schwimmunterricht in den Schulen sicherzustellen“, sagtJoachim Wehrmann, erster Vorsitzender von Business for Kids. Traurig wird er, wenner an die beiden acht und neun Jahre alten Migrantenkinder aus Lahe denkt, die imMärz beim Spielen im Laher Teich ertrunken sind, als sie einen Ball aus dem Wasserholen wollten. „Hätten wir Corona-bedingt nicht die Schwimmkurse aussetzenmüssen, könnten diese Kinder noch leben“, ist sich Wehrmann sicher.Betreut werden die zehn Kinder pro Kurs wieder von Schwimmmeister SiegfriedWagner – von den Seepferdchen-Anwärtern nur „Siggi“ gerufen. „Der Siggi kannunheimlich gut mit Kindern umgehen“, schwärmt Wehrmann.Alle Flüchtlingskinder – oder weitere Berechtigte für Leistungen im Rahmen vonBildung und Teilhabe (BuT) aus einkommensschwachen Familien – zahlen für dengesamten Kursus – zehn Termine à 45 Minuten – nur sechs Euro. „Etwas muss jederzahlen, sonst hat das Seepferdchen-Abzeichen keinen Wert für ihn. Wer sich denKursus leisten kann, ist mit 120 Euro dabei“, bekräftigt Joachim Wehrmann. Erüberprüft die Berechtigung für Kinder aus einkommensschwachen Familien.Der aktuelle Kurs läuft pari-pari: Die Eltern von fünf Kindern zahlen die sechs Euro,die anderen den vollen Betrag. Bei einem Seepferdchen-Kurs, der am 7. Juli um17.45 Uhr in der Wasserwelt beginnt, sind noch alle zehn Plätze frei. Ab 27. September gibt es weitere sechs Kurse mit insgesamt 60 Plätzen in diesem Jahr, für die man sich nochanmelden kann. Anmeldungen bitte per Mail unter mein@business-for-kids.de.Seit mehreren Jahren als Sponsor des Seepferdchen-Projekts dabei ist ChristianMaxin aus Langenhagen. Mit seiner Firma dp elektronik hat er sich auf systematischeZeiterfassung und digitale Schließsysteme für Unternehmen spezialisiert. Der Vatervon drei Kindern im Alter von fünf, acht und zehn Jahren weiß genau, wie wichtigSchwimmenlernen für Heranwachsende ist.„Schwimmen ist in unserer Gesellschaft überlebenswichtig. Zwei Jahrgänge konntendas wegen der Pandemie nicht erlernen – und die Badesaison fängt erst an“, betontder Unternehmer, dessen Kinder inzwischen alle schwimmen können.„Schwimmen lernen darf nicht daran scheitern, dass sich Familien das Geld dafürnicht leisten können“, sagt Maxin. Für ihn ist das einer der Gründe für die gesellschaftliche Relevanz des Kinderhilfsverein – und warum er Business for Kids gerneunterstützt. Oliver Bletgen, der auch zwei Kinder hat, setzt sich auch für die Gemeinschaft ein. Heike Ebersbach, Betriebsleiterin der Wasserwelt, ergänzt: "Wir starten jetzt mit den Seepferdchen-Kursen, um eine Basis zu schaffen. Die richtige Schwimmfähigkeit beginnt aber erst beim Bronzeabzeichen."Hintergrund zu Business for Kids (BfK): Was am 14. Dezember 2009 mit 16 Gründungs-mitgliedern begann, hat sich heute zu einem starken Kinderhilfsverein mit 354engagierten, ehrenamtlichen Helfern und vielen Firmenmitgliedern weiterentwickelt.Weitere Informationen unter www.business-for-kids.de