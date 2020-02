Verschiedene und spannende Aktionen

Großes FIFA-20-Turnier am 28. Februar im Haus der Jugend

Langenhagen. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen, die Johanniter-Unfall-Hilfe und die MAJA (Mobile Aufsuchende Jugendarbeit in Langenhagen) veranstalten gemeinsam am Freitag, 28. Februar, ab 15.30 Uhr ein FIFA-20-Turnier im Jugendzentrum der Johanniter, Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen. Interessierte von zwölf bis 27 Jahren können an dem Turnier teilnehmen und sich ab dem 14. Februar im Jugendzentrum der Johanniter anmelden. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl lohnt sich eine frühe Anmeldung. Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 26. Februar. Gespielt wird FIFA 20 auf der Playstation 4. Während der Veranstaltung gibt es ein tolles Side-Event mit verschiedenen, spannenden Aktionen, an denen alle kostenlos teilnehmen können.Die zwei besten Spieler aus Langenhagen dürfen am Sonnabend, 7. März, am großen FIFA-Regions-Cup in der Wedemark teilnehmen, der vom Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover ausgerichtet und unterstützt wird. An dem Tag treffen alle Finalist/-innen der teilnehmenden Jugendpflegen aus der Region Hannover aufeinander und spielen die Regionsmeisterschaft aus. Die Sieger können dabei tolle Preise gewinnen.Um für das Turnier in Top Form zu sein, können Kinder und Jugendliche vorher in den städtischen Jugendtreffs in Godshorn, Kaltenweide und Wiesenau und im Jugendzentrum der Johanniter im Haus der Jugend, zu den Öffnungszeiten vorbei kommen und trainieren. Informationen zu Veranstaltern und den Öffnungszeiten befinden sich auf den Internetseiten www.kiju-langenhagen.de, www.johanniter.de und auf www.lebenshilfe-lw.de. Die Veranstaltung am 28. Februar 2020 endet gegen etwa 21.30 Uhr. Bei Fragen kann gerne im Haus der Jugend bei den Johannitern, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr unter (0511) 48 97 31 50, angerufen werden.