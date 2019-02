Verstärkung ist gern gesehen

"Voices of Joy" lädt zu offener Probe für Sonnabend, 2. März, ein

Langenhagen (ok). Ernsthaftigkeit bei den Proben ist angesagt, aber genauso wenig darf natürlich auch der Spaß zu kurz kommen. "Voices of Joy" ist ein offener Gospelchor, der für viele Vorschläge seiner neuen Chorleiterin Nicoleta Ion aufgeschlossen ist. Die Vollblutmusikerin bringt eine Menge Inspirationen mit. Verstärkung für alle Stimmlagen ist immer gesucht. Für Sonnabend, 2. März, lädt der Chor zwischen 14 und 17 Uhr zu einer offenen Probe ins Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Kirche ein. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Für Stärkung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt, und Nicoleta Ion wird an dem Tag Stücke aus "Mein Gospel-Liederbuch" proben. Wer Interesse hat: Bitte einfach mal unverbindlich vorbeischauen.