Verwaltungsstellen wieder geöffnet

Terminvereinbarung und Mund-Nase-Bedeckung

Langenhagen. Seit dem 1. Oktober sind die vier Langenhagener Verwaltungsstellen in Engelbostel, Schulenburg, Godshorn und Kaltenweider wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen. Corona-bedingt gilt auch in den Außenstellen der Stadtverwaltung: Eintritt erhält nur, wer im Vorfeld telefonisch einen Termin vereinbart hat. Außerdem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Hygiene-Regeln in den Verwaltungsgebäuden Pflicht.Die Vereinbarung eines Termins ist telefonisch direkt bei den Verwaltungsstellen und zu den bestehenden Öffnungszeiten möglich: Engelbostel: (0511) 78 26 26, Schulenburg: (0511)74 11 88, Godshorn: (0511) 78 10 61, Kaltenweide: (0511) 73 51 15. Ziel ist es, Anfang 2021 auch für die Verwaltungsstellen eine Onlineterminvergabe anzubieten.