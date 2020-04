Viel Applaus auf den Balkonen

City Park Residenz: Schlagersänger Freddy Caruso gab ein Konzert

Langenhagen. Musik klingt durch die Innenhöfe und die Gartenbereiche des Betreuten Wohnens der AWO Jugend- und Sozialdienste gmbH. Mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich auf ihren Balkonen versammelt – oder auf dem Rasen vor den Gebäuden mit dem nötigen Abstand zueinander. Zu Gast ist der Schlagersänger Freddy Caruso, der alle zehn Minuten den Standort wechselt. „Damit alle auch etwas von dem Konzert haben“, sagt Einrichtungsleiterin Petra Thürnau. Caruso beginnt jedes Mini-Konzert an den vier Standorten mit der Mundharmonika und dem Lied „An die Freude“. Die meisten Interpreten, die er covert, führt er mit den Worten „Und dieser junge Mann…“ ein, als wären die Lieder von Roy Black oder Cliff Richard gerade erst erschienen. Mit gefühlvoller und klarer Schlagerstimme interpretiert Caruso die Songs, als wären sie seine eigenen. Und den Bewohnerinnen und Bewohnern gefällt es: Sie schunkeln und singen, eine tanzt sogar. Nach jedem Set gibt es viel Applaus.Aufgrund der aktuellen Corona-Situation mussten alle Aktivitäten für die Seniorinnen und Senioren im Betreuten Wohnen wie Hockergymnastik, Gedächtnistraining oder der Singkreis abgesagt werden. Und so hat sich das Team des Betreuten Wohnens überlegt, eine andere Form von Veranstaltung anzubieten. „Mit dem Konzert möchten wir ihnen eine kleine Freude bereiten und den Alltag etwas versüßen“, so Thürnau. Viele der Senioren seien noch mobil, gingen einkaufen und hätten Kontakt – „wenn auch begrenzt telefonisch und oder persönlich mit nötigem Sicherheitsabstand“, erklärt Thürnau. Ein Großteil von ihnen könne sich ganz gut mit den neuen Umständen arrangieren. Doch einige fühlen sich eingesperrt und hofften auf Corona freie Zeiten. „Wir freuen uns mit dieser Aktion einen etwas anderen Start in den Morgen anzubieten, und damit gute Laune und Freude bereiten zu können.“