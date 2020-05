Viel Platz am Gymnasium

Anmeldung am 28. Mai auf dem Campus

Langenhagen. Das Gymnasium Langenhagen nimmt wie alle weiterführenden Schulen Langenhagens am Donnerstag, 28. Mai, von 8.30 bis 18 Uhr die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler auf dem neu entstandenen Container-Campus entgegen.Da in der Corona- Zeit der Tag der Offenen Tür ausfallen musste, gibt es für noch unentschlossene Eltern immer das Angebot, sich individuell über die Besonderheiten der Schulform Gymnasium und die Umsetzung am hiesigen Gymnasium zu informieren. Als Alleinstellungsmerkmal sind sicher die obligatorische zweite Fremdsprache, aber auch die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung im Sekundarbereich I Entscheidungskriterien. Die Schule bastelt gerade an einem weiteren Profil, so dass neben Theater, Sport, Musik und Informatik auch das Ingenieurprofil sowie das neue Astroprofil mit Sternwarte angeboten werden können. Weitere Informationen zum Profil der Schule sind auf der Homepage unter www.gymnasium-langenhagen.de zu findenDie Beratung und Anmeldung lübernehmen dann am 28. Mai persönlich Matthias Brautlecht (Schulleiter), Silke Kaune (stellvertretende Schulleiterin) und Martina Essmann (Koordinatorin der Jahrgangstufen fünf bis sieben). Alle notwendigen Unterlagen finden Interessierte auf der Homepage des Gymnasiums zum Ausdrucken. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln bittet das Gymnasium die Eltern darum, im Schulsekretariat unter der Nummer (0511) 73 07- 96 70 zwischen 9 und 12.30 Uhr einen Termin zu vereinbaren.Ein Ausweichtermin für Schüler, die an anderen Schulen keinen Platz gefunden haben, wird am 12. Juni von 8.30 bis 12 Uhr angeboten.