Viel Spaß und Lachen

26. Kultkino in St. Paulus am Freitag, 14. Februar

Langenhagen. Das 26. Kultkino steht ganz im Zeichen des Valentinstags am 14. Februar, dem Tag der Verliebten. Gezeigt wird ein lustiger Spielfilm, bei dem viel gelacht werden kann, thematisch passend zum Valentinstag. Entsprechend ist der Vorführraum mit vielen Herzen dekoriert, die extra für den Filmabend gebastelt wurden. In dem französischen Film geht es um viel Wirbel um eine Hochzeitsplanung.Der Hochzeitsplaner Max ist ein mit allen Wassern gewaschener Meister seines Fachs. Mit seinem chaotischen Stammpersonal und einer Schar mehr oder weniger legaler Aushilfen soll Max die Hochzeit des eitlen Pierre, der eigens ein Landschloss vor den Toren von Paris gemietet hat, zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Trotz seiner Erfahrung muss der Hochzeitplaner schon bald alle Register seines großen Anpassungsvermögens ziehen.Zu den üblichen kleinen Patzern der Belegschaft kommt ein großes Problem hinzu: Das Kalbfleisch ist verdorben. Während Max notgedrungen Ersatz bei einem befreundeten Kollegen besorgt, serviert seine Truppe extra gesalzene Teigtaschen, die in Verbindung mit reichlich Mineralwasser die hungrigen Bäuche nachhaltig füllen. Doch auch diese Notlösung bringt für Max nur einen Aufschub bis zur nächsten Krise, denn Julien baggert die Braut Helenaan und Guy die Schwiegermutter an. Und er selbst hat zeitgleich Probleme mit seiner Frau und Kummer mit seiner Geliebten Josiane.Damit sich die Kultkinobesucher rund um wohl fühlen, werden vor dem Film und in der Pause eine Bowle, Bier, Wein und alkoholfreie Getränke sowie kleine Krapfen, Knabbergebäck und die beliebten Imbissteller angeboten. Außerdem wird vor dem Film eine kleine Denksportaufgabe gestellt, die Lösung wird zum Ende der Pause bekanntgegeben.Einlass ist um 17 Uhr in der Hindenburgstraße 85, Filmbeginn um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.