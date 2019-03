Viele Aktionen zum Tag der offenen Tür

An der IGS Langenhagen am 30. März von 10 bis 13 Uhr

Langenhagen. Eine bunte Mischung aus Höhepunkten und Alltag aus dem Schulleben verspricht die Integrierte Gesamtschule Langenhagen ihren Besuchern für den Tag der offenen Tür am Sonnabend, 30. März. Dann wird die Schule ihr besonderes Profil für die Schülerinnen und Schüler darstellen.Die Gäste erleben Unterrichtsdemonstrationen in den unterschiedlichen Fächern, zum Beispiel Naturwissenschaften, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Medien, Kunst und Musik, Ma- thematik und vieles mehr. Die Orchesterklassen, der Chor und die Theater-AGs stellen nach Aussage von Schulleiter Timo Heiken in kleinen Darbietungen ihre erarbeiteten Projekte vor. Die Fremdsprachen zeigen mit unterschiedlichen Angeboten und Aktivitäten ihre Vielfältigkeit, ebenso werden das Themenangebot des Wahlpflicht- und AG- Bereiches sowie Projektergebnisse präsentiert. Die Räumlichkeiten des zukünftigen fünften Jahrgangs stehen für einen Besuch offen. In Rundgängen informieren Lehrkräfte und Schüler über das Schulsystem IGS. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt.Obwohl es für die Grundschüler noch ferne Zukunftsmusik ist, informiert auch die gymnasiale Oberstufe über die von ihr angebotenen fünf Profile und das Abitur.Für Fragen rund um die Anmeldung steht Kerstin Bücken (Leitung Sekundarstufe I) und für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen die Fachobfrau „Inklusion“, Berit Müllen, zur Verfügung.Die IGS an der Konrad-Adenauer-Straße öffnet ihre Tore am Sonnabend, 30. März, von 10 bis 13 Uhr.Eingeladen sind nicht nur die Eltern und Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aus den Grundschulen, sondern auch alle Interessierten – nicht zuletzt die Eltern der IGS-Schüler, die so die Schule ihrer Kinder auch einmal von innen erleben können.