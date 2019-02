Viele für Vereinstreue ausgezeichnet

Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung des SCL

Langenhagen (dl) Was in der vergangenen Woche aus Platzgründen verschoben werden musste, soll nun nachgeholt werden. An dieser Stelle also eine ausführliche Aufzählung aller Ehrungen im SCL für sportliche Erfolge und langjährige Vereinstreue. Neben der erfolgreichen, bereits erwähnten 1. Herren-Basketballmannschaft mit ihrem Aufstieg in die Regionalliga hatten auch die Volleyballerinnen einen Grund zum Feiern. Die 3.Damen schaffte den Sprung in die Landesliga. Die vier jungen Turnerinnen dagegen, Merle und Lea Winter, Nika Gerr und Louise Frank, scheinen auf erste Plätze mittlerweile schon abonniert zu sein. Sie belegten bei den Landesmeisterschaften in den Altersklassen Altersklasse acht bis Altersklasse zwölf den ersten Platz in ihren jeweiligen Disziplinen Bodenturnen, Vierkampf und Sprung. Auf der anderen Seite steht Karlheinz Teufert. Auch er ein Seriensieger, allerdings bei den Senioren. Bei diversen Deutschen Senioren-Leichtathletikmeisterschaften schaffte er in seiner Klasse M 85 zahlreiche erste Plätze im Kugelstoßen, Dreikampf, Speerwurf und 200-Meter-Lauf. Torsten Neubauer wurde bei den Landesmeisterschaften dreimal Erster in der Klasse M50 im Hürdensprint, Speerwurf und Stabhochsprung und Katja Neubauer, M45, Dritte im Hochsprung. Die Liste derer, die für ihre Vereinstreue ausgezeichnet werden, ist beginnend bei 25 Jahren, im Allgemeinen noch recht umfangreich. Insgesamt 14 Damen und Herren wurden für ihre 25j-ährige Mitgliedschaft im SCL ausgezeichnet. Bei 40 Jahren waren es sechs: Dörte Hahn, Peter Lassen, Lothar Schulz, Ilona Köster, Karl-Heinz Widowsky und Silke Jenkner. 50 Jahre: Rosemarie Schmidt, Herbert Hotje, Antje Stein, Bernd Zimmer, Norbert Sauer und Reinhold Scheiba. 60 Jahre: Hans-Jürgen Blume, Horst Giescke, Rainer Hahn, Wilhelm Holtmann, Alfons Hoppmann und Uwe Kathmann. Annelie Schnuer und Wilfried Wulf sind bereits seit 65 Jahren Mitglied im SC Langenhagen.