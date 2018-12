Viele kleine und große Helden

Weihnachtsshow 2018 beim SC Langenhagen

Langenhagen. Bereits zum 13 Mal hatte das SCL- Mädchenturnen eine große Weihnachtsshow veranstaltet.Unter dem Thema Helden hatten sich die Helfer tolle Vorführungen mit ihren Mädchen ausgedacht. Bereits seit den Sommerferien gab es in der Halle Superman, Spiderman, Kung fu Panda, Indianer Jones und bei den „Kleinsten“ auch Heidi zu hören und zu sehen.130 Kinder haben in dieser Zeit mit viel Energie für diese Show geübt. Am letzten Donnerstag war es soweit. Eröffnet wurde die Show von allen mit dem Cha-Cha Slide wobei die großen diesen in Liegestützposition zeigten. Dann präsentierten die Vorturner „Avengers“ was laut von ihren Turnkindern bejubelt wurde. Superman war auf dem Minitrampolin unterwegs und bei Indianer Joans wurde auch die Peitsche geschwungen. Auch Heidi ist eine Heldin und die Kleinsten auf dem Berg aus Bänken waren es auch. Kung fu Panda hat zum Glück nicht echt gekämpft, sondern mit viel Spannung geturnt und bei Spiderman wurden als Handgerät natürlich die Seile benutzt. Den Abschluss bildeten die Flying Sparkles mit ihrer neuen Show „The last decision“. Die Premiere gelang super. Mit dieser Vorführung werden die Flying Sparkles im Mai in Osnabrück beim Rendevous der Besten antreten. Das Finale gestalteten erst die Flying Sparkles mit den Mini-Sparkles zu „The greatest Show“, zum Abschluss kamen dann alle anderen Kinder auch mit auf die Bühne.