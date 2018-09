Viele Lieder zum Mitsingen

Klavierkonzert der Offenen Gesellschaft am 21. September

Langenhagen. Beim nächsten Klavierkonzert der Offenen Gesellschaft auf dem Langenhagener Marktplatz wird es internationale musikalische Klänge geben.Die Pianistin Assia Livchina, die ihre musikalische Karriere im Alter von sechs Jahren begann, in Moskau studierte und an der Musikhochschule Hannover ihr Studium mit dem Abschluss Klavier beendete, ist an der Musikschule Langenhagen als Klavierlehrerin tätig und bei vielen musikalischen Events im Einsatz.Sie wird dieses Mal die Zuhörer mit einer musikalischen Reise mit einem Schiff begeistern, die in Amerika beginnt, mit musikalischen Titeln aus Argentinien und anschließendnach Europa, mit den Ländern Spanien, Italien, Österreich, Frankreich und natürlich Deutschland. Es wird auch Lieder zum Mitsingen geben,unter anderem das beliebte Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“. termin: Freitag, 21. September, ab 17 Uhr.