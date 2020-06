Viele richtige Einsendungen für unser Preisrätsel

Gewinner der drei Gutscheine des Geburtstags-ECHO stehen fest

Langenhagen (ok). Wer die Sonderausgabe des ECHO zum 70-jährigen Geburtstag genau studiert hat, ist schnell auf die Lösung gekommen. Gesucht waren zehn Begriffe passend zu zehn Jahreszahlen. Unter den zahlreichen richtigen Einsendungen sind die drei Gewinner ausgelost worden. Den ersten Preis – einen Einkaufsgutschein für CCL im Wert von 250 Euro – hat der Langenhagener Karl-Heinz Schuster gewonnen. Eingeworfen hat den Brief seine Frau. Der treue ECHO-Leser Schuster ist vielen Langenhagenern sicherlich noch aus seiner Zeit bei Fahrrad-Krüger bekannt, dort hilft er heute noch aus.Den zweiten Preis holte sich Natalie Ponomarev aus Kaltenweide und darf sich über einen Ticket-Gutschein für die HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle in Höhe von 150 Euro freuen. Einen Ticketgutschein über 75 Euro bekommt Marita Gaspers. Die Drittplatzierte hat schon einen Helm im Auge, den eventuell für einen Teil ihres Preises kaufen möchte. Allen unseren Gewinnern herzlichen Glückwunsch!