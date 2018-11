Viele vereinseigene Anlagen

Modelleisenbahn-Ausstellung im CCL vom 1. bis 8. Dezember

Langenhagen (ok). Modelleisenbahn-Ausstellung im City-Center Langenhagen: Gezeigt wird eine Modulanlage in der Spur N, also 9 mm Maßstab 1 : 160. Es sind typische deutsche Landschaften mit großem Bahnhof, Schattenbahnhof, Altstadt sowie einer Nebenbahn. Durch eine Blocksteuerung ist der Betrieb mit mehreren Zügen gleichzeitig möglich. Eine zweite Modulanlage in der Spur H0m, also 12 mm Maßstab 1 : 87. Hier ist das Thema Schweiz / Graubünden / Rhätische Bahn. Einige Module sind reine Phantasie aber auch Nachbauten gibt es wie zum Beispiel der Bahnhof Disentis, Bergüner Stein sowie das Wahrzeichen der Berninastrecke das Kreisviadukt Brusio. "Wir haben auch die ersten H0-Module , also Spurweite 16 mm Maßstab 1 : 87 mit einem Faller Car-System – selbstfahrende Autos –im Einsatz", sagt Mitorganisator Heinz-Joachim Schäfer von den Modell-Eisenbahn-Freunden Hannover-Land. Termin im Obergeschoss neben Woolworth ist vom 1. bis 8. Dezember, täglich außer am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es gibt auch eine kleine Modellbahnbörse und viel Fachberatung der Mitglieder. Der Eintritt liegt bei 2,50 Euro für Erwachsene und einem Euro für Kinder. Mehr Infos unter www.modellbahn-mefhl.de.