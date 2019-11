Postfachanlage nur noch eingeschränkt erreichbar

Langenhagen (ok). Wütende Proteste in der ECHO-Redaktion: Die Postfachanlage – sie befindet sich jetzt aus betrieblichen und organisatorischen Gründen in der Ostpassage 11 – ist nicht mehr rund um die Uhr erreichbar. Das Zeitfenster liegt jetzt zwischen 9 und 18 Uhr. "Das ist sehr kundenunfreundlich", ärgert sich beispielsweise ECHO-Leser Klaus Flügel. Post für seinen Verein habe er bislang immer abends abgeholt, wenn er alles erledigt habe. Aber nach Aussage des Post-Pressesprechers Jens-Uwe Hogardt gebe es keine Alternative zu den eingeschränkten Öffnungszeiten. Es habe viele Verunreinigungen, vermutlich durch "Übernachtungsgäste" gegeben.