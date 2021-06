IGS Langenhagen entlässt Schüler des zehnten Jahrgangs

Langenhagen (ok). Rund 1.500 Schultage liegen hinter ihnen, hunderte von Klassenarbeiten und Tests, unzählige Referate, Kunstwerke und sportpraktische Prüfungen, viele Meldungen und mündliche Beiträge. "Einige mussten sich für ihren Abschluss anstrengen, anderen flog alles zu, und wieder andere mussten für ihr Ziel hart arbeiten und kämpfen", sagte IGS-Schulleiter Timo Heiken bei der Verabschiedung des zehnten Jahrgangs,bei der sich die sechs Klassen mit tollen eigenen Beiträgen einbrachten. Aber für alle gelte: Die eigentliche Prüfung des Lebens beginne erst jetzt. Dieser Jahrgang war der letzte, der noch von Heikens Vorgänger Wolfgang Kuschel an der Gesamtschule begrüßt worden ist. Drer B-Trakt - die "absolute Sahneschnitte" der Räume, wie Heiken mit leichter Ironie anmerkte, sei zur Heimat geworden. Als "Corona-Jahrgang" hätten die Schüler nicht weniger geleistet, sondern sogar viele zusätzliche Kompetenzen erworben. Die Erfahrungen hätten alle zusammegeschweißt, auf ihrem weiteren Lebensweg seien die Schüler immer wieer an "ihrer" Schule willkommen. Eine gute Gelegenheit ist vielleicht die große Fete, die Heiken nach der Corona-Pandemie versprochen hat. Was die Ergebnisse angeht, so habe es sehr gute Leistungen gegeben: 33 Mal stand eine Eins vor dem Komma, zwei Mal sogar 1,0. Die Absolventen im Einzelnen:Klasse 10.1, Carlos Cabanillas Marei, Medzid Cosic, Luca Desenberg Johannes Drapala, Samira Fischer, Niklas Futter, Jakub Gdowski, Kaltrina Gerxhaliu, Bennet Großklaus, Timon Hampel, Taylor Marc Hentschel, Fabienne Horn, Christian Kerzel, Mira Kionke, Ayaz Köseler, Bent Ole Krebs, Fjolla Kryeziu, Aleister Damien Lier, Celina Öküzbogan, Gianluca Pace, Elisa Ramdedovic, Timo Sander, Corinna Schröder, Nikodem Stefanski, , Lara Tochtenhagen, Emily Vietz, Tahiya von Fintel, Ceren Yilmaz, Fatijona Zeneli, Klasse 10.2, Annemarie Auris, Yassin Boughattas, Fabien Braun, Ana Maribel Cabanillas Garcia, Amy Marie Gegg, Julia Grabowski, Marie Gundlach, Ferat Haslama, Jule Hermann, Leandra Kadriji, Katarina Kovac, Victoria Alexandra Michalska, Anais Munoz Baumheier, Alessio Michele Pace, Noel Darvin Piegsa, Sharline Renee Pontius, Dzenana Rovcanin, Amelie Maria Schaarschmidt, Ronny Schulz, Larissa Sophie Semmler, Marc Erik Strehlow, Berke Sulan, Moriba Tomaszewski, Charline Wunsch, Klasse 10.3, Ewin Ali, Nils Auf dem Berge, Leonie Bahrs, Michelle Bartmann, Cherine Blume, Adem Demir-Romero, Bennet Döpke, Lilith Fleur Fritz, Nora Frohn, Kira Garschin, Belal Hakim, Lea Kallmeyer, Phillipe Kalt, Adrian Kempa, Kasper Korneluk, Janina Lauenstein, Marie Mannes, Finia Müller, Chantal Ugochi Nwachukwu, Alida Ramdedovic, Robin Schröder, Aliya-Fazia Seyfarth, Damjan Stefanoski, Lennart Stenzel, Sophie Stonis, Ramon Felix Vucicu, Karoline Wullenkord, Jacqueline Zweig, Klasse 10.4, Nick Austermann, Johann Bähre, Devon Bardischewski, Elisa Berr, Aliyah Ciotti, Yasin Dinc, Annika Eden, Nancy El-Halabi, Selma Eren, Kaja Häseler, Leonie Hinzel, Laurén Jaksch, Jaime Kahle, Kübra Kilinc, Victoria Klein, Kevin Meier, Amelie Meyer, Nele Möhring, Sarah Morgan, Theo Moß, Florian Noltemeyer, Cedryk Pätzold, Nikita Reichert, Leonie Reuse, Pauline Schablack, Lian Schölzel, Lukas Schröder, Kevin Schwarz, Lina Stephan, Felix Ziemer, Klasse 10.5, Erwin Baranowski, Pia Charlotte Domagalla, Ben Föllinger, Laura Gashi, Phil Geveke, Julia Glahn, Dennis-Elijah Harter, Vinzent Theodor Janssen, Tarek Jelali, Arijana Kasumi, Lena Kleczka, Jennifer Melcher, Antonia Meyer, Silas Mörke, Malik Cem Mustermann, Maximilian Nikolaus, Maurice Oelker, Melissa Ohlmeyer, Nikita Reimchen, Anna Marie Rüfer, Linus Schedl, Lena Schumann, Tarek Skoray, Catalina Steege, Rieke Voge, Shalia Walter, Charlotte Wolf, Klasse 10.6, Abir Aijou, Jillian Jean Asher, Miguel Banos Breitenbürger, Anton Bär, Emma Josephine Berger, Marysol Bolz, Jan Thomas Bundies, Saida Canovic, Marcel Dettmer, Jan Dobrunz, Ronayi Ediz, Gamze Ekin, Jonathan-Kai Fitz, Julia Goerke, Karlotta Sophie Hamburg, Matheo Hattendorf, Keanu Jahnke, Finja Kolloge, Carlo Kriele, Fynn Lampe, Katharina Lucht, Nick Müffelmann, Lea-Sophie Rettig, Luna Rosin, Shanya Rostam, Emma Rüdrich, Amelie Sassenberg, Marco Andriano Schorradt, Henriette Trapp.