Vielfältig und lebendig

„Fest der Nachbarn“ in Wiesenau am Freitag, 24. Mai

Langenhagen. Der Nachbarschaftsverein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover lädt alle Wiesenauer und Wiesenauerinnen sowie interessierte Gäste ein, am Freitag, 24. Mai, gemeinsam das „Fest der Nachbarn“ zu feiern.Von 16.30 bis 20 Uhr lädt das Quartiersmanagement zu einem gemütlichen Grillabend ein – ein Fest für Nachbarn, von Nachbarn! Jeder und jede steuert etwas zum Buffet bei, win sorgt für Bratwürstchen und Getränke. „Das Buffet ist dann am Ende so vielfältig wie eine lebendige Nachbarschaft.“, sagt Claudia Koch von winDas Fest der Nachbarn und der Europäische Nachbarschaftstag sind ine Initiative, die soziale Bindungen zwischen Nachbarn fördern soll - Eine Initiative gegen Isolation und Anonymität in den Städten Europas. Im vergangenen Jahr haben zehn Millionen Menschen in 32 Ländern das Fest der Nachbarn gefeiert und somit für ein gegenseitiges Kennen lernen vor Ort gesorgt. Ziel ist es, das Menschen sich treffen und begegnen, ins Gespräch kommen und gemeinsam essen. Wie in den letzten Jahren auch ruft der Verein win n Wiesenau dazu auf, diesen Gedanken mit zu tragen. „Wir möchten die Menschen zusammen bringen, gemeinsame Zeit erleben und die Nachbarinnen und Nachbarn wieder miteinander vernetzen“, beschreibt Quartiersmanagerin Claudia Koch den Hintergrund der Idee. Die Erfahrung, dass gemeinsames Essen verbindet, wird mehrfach wöchentlich im Quartierstreff gemacht. Bei hoffentlich schönstem Wetter sind Groß und Klein auf dem Quartiersplatz vor dem Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11 willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.