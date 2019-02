Vielfältige Veranstaltungen zum 55. Geburtstag

22. Kultkino in der St. Paulus-Gemeinde am 22. Februar

Langenhagen. Die St. Paulusgemeinde feiert in diesem Jahr den 55. Geburtstag ihres Bestehens. Vom 22. Februar bis zum 24. August wird es vielfältige Veranstaltungen geben. Zum Auftakt der Jubiläumsaktivitäten startet das Kultkino. In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Langenhagen werden vor dem Hauptfilm und in der Pause Bilder und Berichte passend zum Jubiläum vom Leben in Langenhagen aus den 1960er Jahren präsentiert..Auch in diesem Jahr hat der Gemeindeausschuss wieder einen lustigen Film, passend zur Faschingszeit ausgesucht. Der Film stammt aus dem Jahre 1994.Zur Handlung: Der Stimmenimitator Daniel ist frisch geschieden, nachdem seine Ex-Frau Miranda genug von seinem chaotischen Lebensstil hatte. Der Verlassene leidet unter der Scheidung - aber vor allem daran, dass er seine Kinder nur noch selten sehen darf. Er schmiedet einen kühnen Plan. Mit Hilfe eines befreundeten Maskenbildners lässt er sich in eine Dame verwandeln und bewirbt sich als Kindermädchen im Haus seiner Ex-Frau. Daniel wird als Kindermädchen angenommen und kann fortan wieder mehr Zeit mit seinen drei Kindern verbringen. Er schmeißt den Haushalt und verschreckt den schmierigen Macho Stuart, der sich an Miranda ranmacht. Doch wie lange gelingt es Daniel, seine Maskerade aufrecht zu erhalten... ?Vor dem Film und in der Pause werden eine Faschingsbowle, Bier und alkoholfreie Getränke im Ausschank sowie kleine Krapfen, Knabbergebäck und die beliebten Imbissteller angeboten. Auch wie im vorigen Jahr ist eine lustige Kostümierung erwünscht aber nicht zwingend.Einlass am Freitag, 22. Februar, ist um 17 Uhr, Filmbeginn um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.