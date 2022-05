Vielfalt mit mehr als 1.000 verschiedenen Obst- und Gemüseartikeln

EDEKA Center Cramer ist Landessieger beim Deutschen Fruchtpreis 2022

Langenhagen. Die Obst- und Gemüseabteilung im EDEKA Center Cramer in der Walsroder Straße 165 ist ausgezeichnet. Das beweist einmal mehr der Landessieg beim Deutschen Fruchtpreis 2022. Besonders begeistert war die Jury von dem großen Angebot an regionalen Produkten und der engen Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Region, die es ermöglicht, dass erntefrische Produkte auf dem kürzesten Weg in den Markt gelangen.Auch Marktleiter André Fiolek freut sich sehr über diese Bestätigung des Einsatzes seines Teams. Sein besonderes Lob geht an die Kolleginnen und Kollegen in der Obst- und Gemüseabteilung: „Dank ihnen können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass sie unsere Obst- und Gemüseabteilung immer in einem Topzustand vorfinden.“ Dass der Fokus auf Regionalität auch bei der Jury so gut ankam, freut das Team. „Besonderen Wert legen wir hier auf Regionalität. Denn bei uns stammen viele Produzenten und Lieferanten aus unserer Region rund um Hannover und Celle“, erklärt der Marktleiter. So pflege das Team insbesondere zu den Lieferanten der Umgebung eine nahezu familiäre Beziehung und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Diese Ausrichtung steht auch zukünftig im Mittelpunkt.Insgesamt bietet das EDEKA Center Cramer eine Vielfalt mit mehr als 1.000 verschiedenen Produkten in der Obst- und Gemüseabteilung – Frisches aus der Region, aus Deutschland und Europa sowie Exotisches aus aller Welt.Der Deutsche Fruchtpreis zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der deutschen Handelslandschaft.