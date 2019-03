Vielseitig interessiert

Andra Borchard absolviert Zukunftstag beim ECHO

Langenhagen (ok). Sie ist vielseitig, schwimmt und besucht in ihrer Freizeit die Schauspielschule. Andra Borchard (15) aus der 9 b des Gymnasiums Langenhagen hat jetzt ihren Zukunftstag in der Redaktion des Langenhagener ECHO absolviert, erfahren, wie eine Zeitung entsteht und bei Terminen aufmerksam zugehört. Was ihr am Journalismus besonders gefällt? "Ich liebe spannende Themen, interessiere mich Vieles", sagt Andra. Besonders für das, was in ihrer eigenen Stadt passiert. Und das ist im Moment ja eine ganze Menge.