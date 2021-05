Vielseitige Sängerin

Sandra Fechner am Sonntag in der Elisabethkirche

Langenhagen. Die deutsche Mezzosopranistin und Altistin Sandra Fechner absolvierte ihr Gesangsstudium in ihrer Heimatstadt Hannover bei den Professoren Carol Richardson und Jeffrey Smith. Sie ist Preisträgerin des Internationalen Richard-Wagner- Gesangwettbewerbes und des Deutschen Musikrates. Bereits während ihres Studiums erhielt die Künstlerin ihr erstes Gastengagement an der Staatsoper Hannover. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel werden sie den Gottesdienst am Sonntag, 30. Mai, in der Elisabethkirche musikalisch gestalten. Er beginnt um 10 Uhr.