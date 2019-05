Vier brandneue Bänke und Stühle

Robert-Koch-Realschule bereitet sich auf den dritten Solarcup vor

Langenhagen. Der dritte Hannoversche Solarcup wirft bereits seine Schatten voraus und so wird an der RKS bereits fleißig an einer neuen Generation von Solarfahrzeugen getüftelt. Auf der Ideenexpo werden die Fahrzeuge, gutes Wetter vorausgesetzt, am 18. Juni ab 13 Uhr gegen die zahlreiche Konkurrenz antreten. Technik-Lehrer Dominicr Spittmann freut sich zudem über vier brandneue Werkbänke und Stühle, deren Anschaffung die Stiftung NiedersachsenMetall durch eine Spende von 4000 Euro für den Technik-Fachbereich der RKS ermöglicht hat. In naher Zukunft sollen nun auch die übrigen Werkbänke erneuert werden und sowohl den Realschülern der RKS als auch den neuen IGS-Schülern eine neue und langlebige Arbeitsgrundlage bieten.