Vikar wird eingeführt

Abendgottesdienst in Engelbostel ohne Hubertusmesse

Engelbostel/Schulenburg. „Engelbostel bekommt wieder einen Vikar“, freut sich Pastor Rainer Müller-Jödicke. Hendrik Hundertmark wird zum Monatsbeginn seine Ausbildung zum Pastor in der Martinskirchengemeinde beginnen.Am nächsten Sonntag, 1. November, wird Müller-Jödicke ihn um 18 Uhr im Gottesdienst in der Martinsgemeinde in seinen Dienst einführen. „Eigentlich hatten wir das schon vor ein paar Wochen vor, aber da musste ich leider in Quarantäne; jetzt holen wir das nach“, erläutert der Pastor.Übrigens sollte dieser Abendgottesdienst ursprünglich als Hubertusmesse gestaltet werden, doch der Langenhagener Hegering hat seine Beteiligung coronabedingt abgesagt. Den Gottesdienst wird auch Karlotta Hamburg mitgestalten, die zurzeit ein Schulpraktikum in der Kirchengemeinde macht.