Virtuell und im kleinen Rahmen

23. April: Tag der offenen Tür an der IGS Langenhagen

Langenhagen. Der geplante und immer sehr beliebte Tag der offenen Tür findet in diesem Jahr virtuell und in kleinem Rahmen wieder vor Ort in der IGS Langenhagen. statt.Eltern und Kinder der vierten Klassen der Langenhagener Grundschulen und andere Interessierte findet seit einigen Wochen auf der Homepage unter www.igs-langenhagen.de umfassende und lebendige Informationen und Beiträge, die Ein-blicke in das Schulleben und das Konzept bieten.Am Sonnabend, 23. April, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr öffnet die IGS Langenhagen ihre Türen und empfängt Gäste im D-Trakt zu Führungen, Vorträgen, Aus-stellungen und Mitmach-Aktionen im Ganztagsbereich sowie in der neuen Veran-staltungssporthalle. An diesem Tag gibt es vor dem Anmeldetermin im Mai die Mög-lichkeit, Lehrkräfte und die Schulleitung kennen zu lernen und einen Eindruck von Atmosphäre und Arbeitsweise der IGS Langenhagen zu erhalten sowie individuelle Fragen zu klären. Für das leibliche Wohl steht in der Teestube ein Angebot bereit. Einige der Vorträge werden auch als Videokonferenz angeboten und können von zu Hause aus verfolgt werden.Nähere Informationen sind auf der Homepage der IGS Langenhagen zu finden.