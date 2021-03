Virtueller Stammtisch der IWK

Kaltenweide. Da die Zeit bis zu einem persönlichen Treffen noch sehr lange sein kann, ist die Idee für einen virtuellen Stammtisch der Interessengemeinschaft Weiherfeld-Kaltenweide (IWK) entstanden.Das Ganze funktioniert über einen Skype-Zugang. Jeder besorgt sich selbst etwas zu essen und zu trinken und dann kann virtuell miteinander diskutiert werden.Die Skype-Konferenz findet am 22. März von 19.30 bis 21 Uhr statt, der Link dazu lautetIn alter Stammtischmanier kann über alle möglichen Themen diskutiert werden, die die Teilnehmer bewegen. Wie geht es in Zeiten von Corona? Wie werden die täglichen Herausforderungen bewältigt? Was wird von der IWK erwartet und wobei können sich die Mitglieder helfen?Dazu gibt es Neuigkeiten aus der IWK. Sofern die neuesten Mitglieder teilnehmen, erhalten diese die Gelegenheit, sich jeweils in 5-10 Minuten vorzustellen. Wer möchte, kann dazu auch eine Präsentation vorbereiten -Skype erlaubt das Darstellen des eigenen Bildschirms für alle TeilnehmerWeitere Themen sind gerne willkommen.Die Teilnahme am virtuellen Stammtisch ist auch ohne eine Anmeldung möglichWer vorab technische Fragen hat, kann den Vorstand Dieter Treytnar kontaktieren.