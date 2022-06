Virtuoses Orchesterkonzert

Kammerorchester Hannover spielt am Freitagabend in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. „Diese Musik habe ich im Opernhaus oft spielen dürfen und sie geliebt“, schwelgt Hans-Christian Euler in Erinnerung an das Romeo-und-Julia-Ballett von Sergej Prokofieff. Am Freitag, 24. Juni wird Euler um 20 Uhr mit seinem Kammerorchester Hannover ganz ähnliche Musik in der Martinskirche Engelbostel zu Gehör bringen, nämlich Prokofieff Sonate Nr. 94. Die ist ursprünglich für Flöte und Klavier komponiert, was den modernen Komponisten Andreas Tarkmann aus Hannover dazu inspirierte, diese Musik nun für Orchester und Klarinette zu arrangieren. Das ist so virtuos gelungen, dass Maja Pawelke diese Musik gern mit dem Orchester aufführen wird; sie ist Soloklarinettistin am Opernhaus in Hannover.Die Soloflötistin Helen Dabringhaus wird ihrerseits eines der beliebtesten Flötenstücke mit dem Orchester spielen: Saverio Mercadentes e-Moll-Konzert steht auf dem Programm.„Rahmen wollen wir diese beiden Stücke mit lauter und schneller virtuoser Musik“, freut sich Euler auf das Konzert. Darum hat er an den Anfang die Musik zur Höllenfahrt des Don Juan aus der Oper von Christoph Willibald Gluck gestellt. „Mich fasziniert, dass der Komponist Luigi Boccherini ein paar Jahre später dasselbe Motiv von Gluck nochmal aufnimmt und eine eigene Sinfonie für zwei Oboen, zwei Hörner, ein Fagott und Streicher dazu geschrieben hat, mit der das Konzert enden wird“, erklärt der Dirigent weiter.Der Eintritt für den Konzertabend kostet zwölf bzw. ermäßigt acht Euro. Karten sind an der Abendkasse oder vorab im Schreibwarengeschäft in Engelbostel zu erwerben.