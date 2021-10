VOICEconTAKT legt wieder los!

Das neue Musical „Eine Welt“ ist bald auf YouTube zu sehen

Langenhagen. Im Februar 2020 war das letzte Stück des Musikkreises und Chores VOICEconTAKT auf der Bühne der Godshorner Kirche zu sehen: „Kwela, Kwela!“. Seitdem hat sich viel getan und bekannte Umstände haben das gemeinsame gesellige Probegeschehen ausgebremst. Doch nun gibt es wieder Vorfreude bereitende Kunde aus der Show Schmiede: Ein Online-Musical! Im Laufe des vergangenen halben Jahres haben die Gruppen viel Zeit und Herzblut in die Erarbeitung ihres neuen Stückes aus dem Gerth Medienverlag gesteckt. „Eine Welt“ wird ab dem 29. Oktober um 19 Uhr auf dem YouTube Kanal VOICECONTAKT zu sehen sein. Ab dem 25. Oktober wird bis zur Online-Premiere das Wirken der Gruppe in einigen Trailern vorgestellt. In dem Stück, das wie im Vorjahr in der Savanne Afrikas spielt, geht es um zwei Tiergruppen, die durch einen Fluss getrennt werden und sich kritisch und mit vielen Vorbehalten gegenüberstehen. Zum Glück sind einige Mitglieder der Gruppe doch neugierig, wer wohl am anderen Ufer wohnt. Es bleibt die Frage, wie die Tiere die andere Seite erreichen können. Doch das kann nur gelingen wenn alle aufeinander achten und zusammenarbeiten. So kommt es, dass Strauß, Krokodil, Erdmännchen, Löwen, Jaguare, ein Pinguin und viele weitere Tiere zusammen anpacken und ihr gemeinsames Ziel erreichen. Das Stück ist eine schöne Metapher, die im Alltag daran erinnert, nicht auseinanderzudriften, sondern solidarisch zusammenzustehen und sich bewusst zu machen, dass man gemeinsamen Zielen besonders dann näher kommt, wenn man an einem Strang zieht. So ist das Thema des Musicals allgegenwärtig und wichtig für ein harmonisches Zusammenleben. Und das Stück damit nicht nur ab den Kindergartenjahren interessant, sondern für alle Altersgruppen geeignet.Weitere Informationen zur Arbeit der Band conTAKT und des Chores conVOICE, sowie der Link zum Online Musical Erlebnis finden sich auf der Internetseite www.voicecontakt.de.