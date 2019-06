Voller Kraft und Inspiration

Eine musikalische Reise nach Afrika am 16. Juni

Godshorn. Am Sonntag, 16. Juni um 17.Uhr bietet der Gospelchor „Just Spirit“ aus Laatzen-Grasdorf ein schwungvolles Konzert in der Godshorner Kirche an. Nachdem sich der Chor bereits zu den Konfirmationen in der Kirchengemeinde im kleineren Rahmen vorstellen konnte, kommt nun sein gesamtes Repertoire zur Geltung. Man darf gespannt sein auf kraftvolle Gospels, gefühlvolle Balladen und eine musikalische Reise nach Afrika. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.