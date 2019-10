Vom Grünen Band zur virtuellen Grenze

VHS-Veranstaltungsreihe „Dreißig Jahre Friedliche Revolution 1989-2019“

Langenhagen. Am Sonnabend, 9. November, jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Teilung und Grenze sind in Deutschland mittlerweile überwunden, und doch sind die Folgen der jahrzehntelangen Trennung zwischen Ost und West allgegenwärtig und haben nach wie vor Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Offenkundig ist zudem: Wer gegenwärtig mit offenen Augen auf die gesellschaftlichen Transformationsprozesse in Deutschland, Europa und der ganzen Welt blickt, erkennt, dass Abschottung und Grenzziehungen keineswegs überwunden wurden, die daraus resultierenden Migrations- und Fluchtbewegungen vielmehr allgegenwärtig sind. Von aktueller Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Teilungsgeschichte.Christian Hellwig (Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover) analysiert die Tätigkeit zahlreicher Institutionen, Akteure und Medien, die sich erinnerungs­kul­turell mit der Deutschen Teilung beschäftigen und die Erinnerungslandschaft Deutsch-Deutsche Grenze formen. Die kostenfreie Veranstaltung findet am Dienstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im "VHS-Treffpunkt" an der Konrad-Adenauer-Straße 17 statt. (Veranstaltungs-Nummer 101.12)