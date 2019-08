Vom Hof zur VIP-Location

Fest nach 30, Jahren an Lohausener Straße

Langenhagen (ok). Vor mehr als 30 Jahren wurde in der Lohausener Straße das erste Reihenhaus bezogen. Jetzt hieß es "Loh 30+" – der Garagenhof verwandelte sich in eine VIP-Location. Mehr als 50 Eigentümer und Mieter waren gekommen, genossen beim Straßenfest die tolle, das leckere Buffet und knipsten Erinnerungsfotos. Alles sehr liebevoll, jeder hatte sich eingebracht. Die eine oder andere Anekdote sorgte für viele Lacher. Ein kleines Filmchen und ein Fotobuch mit Impressionen wird sicher dafür sorgen, dass der Tag noch lange in Erinnerung bleibt.