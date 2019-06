Von Barock bis Musical

Cantamus Kirchhorst ist am Sonntag, 30. Juni, zu Gast in der Liebfrauenkirche

Langenhagen. Der gemischte Chor Cantamus Kirchhorst ist am Sonntag, 30. Juni, zu Gast in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße mit seinem Programm"Da capo". Konzertbeginn ist 17 Uhr. „Noch einmal bitte!“ könnte man diesen italienischen Ausdruck frei übersetzen – denn nach dem für Publikum und Chormitglieder gleichermaßen gelungenen Konzert vor knapp zwei Jahren war den Organisatoren auf beiden Seiten schnell klar, dass eine Wiederholung stattfinden muss.Geschickt und einfühlsam gestaltet der Chor seine Konzerte, so dass die Mischung aus geistlichen a-cappella- Werken, Hits aus Film und Musical, ironischen Volksliedbearbeitungen oder auch wunderschönen Kunstlied-Sätzen von den ersten Tönen an überzeugt. „Die Mischung unserer Konzertprogramme ist vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich“, erklärt Chorleiter Martin Schulte schmunzelnd. Doch die vielen positiven Rückmeldungen nach den Konzerten in der Region seien immer wieder Bestätigung, dass der Chor mit seiner Programmgestaltung den Geschmack des Publikums treffe. „Und wenn es uns gelingt, das Publikum sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anzuregen, dann ist für uns ein Konzert gelungen“, ergänzt der Musiker.Am Klavier begleitet den Chor Christina Worthmann, die Leitung hat Martin Schulte.Der Eintritt ist frei. Der Chor bittet um eine Spende zur Deckung der Kosten.Nähere Informationen finden Interessierte unter www.cantamus-chor.de.