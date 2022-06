Musikschule gibt Sommerkonzert

Ein Konzert mit Musikschülern zwischen neun und 18 Jahren findet am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr in der Martinskirche unter dem Motto „Sommerkonzert – Ein buntes Programm von Barock bis zur Moderne“ statt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für die Ukrainehilfe der Katastrophenhilfe der Diakonie erbeten.Vier talentierte Klavierschüler aus der Musikschule von Holger Kiesé werden ihr Können zeigen. Mit dabei: Mika Köhler u.a. mit dem „Rondo alla Turca“ von Wolfgang Amadeus Mozart, Michelle Napieray mit „The Entertainer“ von Scott Joplin und weiteren Boogies. Pelinsu Deniz spielt verschiedene Tänze von Matthias Seiber, und Martina Köhler interpretiert zum einen „My Way“, ein von Frank Sinatra her bekannter Song, sowie die Sonatine G-Dur von Ludwig van Beethoven. Also ein buntes Programm zwischen verschiedenen Genres und Musikepochen.Hinzu kommen allerlei Flötenschülerinnen aus Langenhagen, die von Gitarre oder Klavier begleitet, teilweise erstmals ihre musikalischen Fähigkeiten in der Öffentlichkeit zeigen. Lea Brockmann als jüngste Mitwirkende spielt eine Gavotte und interpretiert danach den Spiritual „Go down Moses“. Emily Rosenbaum bringt „Down the Sally Gardens“ und anderes zu Gehör. Leandra Bras debütiert mit „Eternal Flame“ und Janina Hübner musiziert zwei Sätze aus dem „Duo G-Dur“ von Georg Philipp Telemann. Alle diese Schüler*innen haben sich gut ein halbes Jahr auf das Konzert vorbereitet, und sehnen sich schon den 26. Juni herbei – um endlich der Öffentlichkeit das Ergebnis fleißigen Übens zu zeigen.Als krönender Abschluss des gut einstündigen Schülerkonzertes steht das berühmte „Libertango“ von Astor Piazolla auf dem Programm, welches von Corinna Schröder (Querflöte) interpretiert wird, mehrhändig begleitet auf dem Klavier von Mika Köhler und Holger Kiesé, der auch die Gesamtleitung der Veranstaltung hat.