Heinz Klever gastiert am Freitag, 20. März, in Godshorn

Godshorn. Heinz Klever gastiert am Freitag, 20. März, mit seinem Programm „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“ auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings Godshorn. Klevers Soloprogramm ist von der Seele auf den Leib geschrieben. Politisch unkorrekt, subversiv, kreuz und quer gedacht, gereimt oder auch nicht, gesprochen und gespielt.Die Zeit steht still. Aber in solchem Tempo, dass einem schwindelig wird. Man rast von Ort zu Ort und kommt nicht vom Fleck, zu nichts weiter gut, als eine Verbindung zu schaffen, zwischen analog und digital. Kein Affe mehr aber immer noch kein Mensch. Das ist unser Status. Ein Planet, eine Menschheit, eine Gummizelle. Standpunkte zur Lage, Sketche, Songs und Parodien mit hoher Pointendichte. Ein optimales Training für Hirn- und Lachmuskeln. Dazu gibt’s musikalische Satire im Stil der großen Komponisten Bernstein, Bach und Bohlen. Seit 15 Jahren gehört Heinz Klever zum lebenden Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Als Komponist und Texter arbeitet er für die Academixer, die Funzel, das Central Kabarett, die Herkuleskeule, die Kiebitzensteiner, das Fettnäppchen, die Oderhähne, das Spandauer Volkstheater Varianta und den Eulenspiegel. Karten zum Preis von 18 Euro gibt es bei Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt-Godshorn 86, oder unter kulturring.godshorn@gmail.com. Einlass ist am Veranstaltungstag um 19 Uhr.