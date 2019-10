Von echt barock bis zart-verhalten

Kantoreikonzert am 3. November um 17 Uhr in der Elisabethkirche

Langenhagen. Beim traditionellen Kantoreikonzert in der Elisabethkirche erklingt in diesem Jahr das festliche „Te Deum“ des französischen Komponisten Marc Antoine Charpentier, der in Frankreich eine der höchsten Stellen als Kapellmeister der Sainte-Chapelle in Paris innehatte. Die einleitende Fanfare kündigt nicht nur vom Lobe Gottes, sondern auch von dem des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., und sie eröffnet eines der großen Werke französischer Barockmusik, das von echt barocker Prachtentfaltunq bis zu zart-verhaltener Lyrik viele Ausdrucksbereiche umfasst.Seitdem das Prélude daraus zur Eurovisionsfanfare avancierte, ist ein Stück Charpentier sozusagen zum weltweit bekannten europäischen Kulturgut geworden.Außerdem ist ein spätes Juwel der Kompositionskunst von Johann Sebastian Bach zu Hören: Im seinem „Tripelkonzert“ in a-Moll (mit dem Begriff „Tripelkonzert“ [triplex = dreifach] bezeichnet man ein Konzert für drei Soloinstrumente und Orchester) für solistische Flöte und Violine neben dem Cembalo als primärem Soloinstrument, Streichern und Basso continuo ist der Orchestersatz durch die Verwendung von Doppelgriffen, Pizzicato und einer sehr fein abgestuften Dynamik äußerst farbig. Solisten hierbei sind Leonie Bumüller (Flöte), Frank Wedekind (Violine) und Prof. Matthias Eisenberg (Cembalo).Die Kantorei der Elisabethkirche hat sich in vielen Proben auf dieses Festkonzert vorbereitet. Freuen können sich die Besucher auch auf die hervorragenden Solisten und die Kammersymphonie Hannover mit Mitgliedern der NDR-Radiophilharmonie.Mitwirkende sind Barbara Rotering (Sopran), Martina Petersen (Mezzosopran), Marlene Gaßner (Alt), Christoph Rosenbaum (Tenor) und Sven Erdmann (Bass) sowie Professor Matthias Eisenberg (Orgel und Cembalo). Die Leitung hat Kantor Arne Hallmann.Der Eintritt kostet 18 Euro. Ermäßigte Karten für zehn Euro gibt es für Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte. Tickets sind im Vorverkauf bei Buchhandlung Böhnert, Marktplatz 5, und beim „Rosenkavalier“, Walsroder Straße 143 und an der Abendkasse erhältlich.Das Konzert beginnt am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr.