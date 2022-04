Von Gründonnerstag bis Ostermontag

Ostern in der Elisabethkirche

Langenhagen. Nach zwei Jahren kann endlich wieder Ostern in der Kirche gefeiert werden. Die Elisabethkirche bietet mehrere Möglichkeiten, einen Gottesdienst zu besuchen. Jede Feier strahlt eine ganz eigene Atmosphäre und Kraft aus.Gründonnerstag - am 14. April um 18 Uhr soll endlich wieder Abendmahl gefeiert werden. Es wird ausreichend Einzelkelche geben und die Kreise um den Altar werden klein gehalten.Karfreitag – am 15. April um 10 Uhr wird es einen sehr schlichten Gottesdienst zum Gedenken an den Tod Jesu geben. Die Liturgie ist sehr reduziert, die Lieder werden an diesem Morgen ohne Orgelbegleitung gesungen. Es wird wie am Tag zuvor eine Feier des Abendmahls geben.Im Gegensatz dazu wird es am Nachmittag um 15 Uhr dann eine besonders in kirchenmusikalischer Hinsicht aufwändige Feier geben. Aufgeführt wird von Johann Sebastian Bach die Kantate BWV 73 „Herr, wie du willt“. Mitwirkende sind: Martina Petersen (Sopran), Hanno Harms (Tenor), Frank Schneiders (Bass), Neues Vocalensemble, Kammersymphonie Hannover und Mitglieder der NDR Radiophilharmonie. Die musikalische Leitung hat Kantor Arne HallmannOsternacht - in der Nacht vom 16. auf den 17. April um 22.30 Uhr wird in der Elisabethkirche die Osternacht gefeiert. Der Gottesdienst beginnt in der dunklen Kirche. Die Osterkerze wird unter feierlichen Gesängen hinein getragen, und von dort breitet sich das Licht auf die in der ganzen Kirche verteilten Kerzen aus. Dazu gibt es feierliche liturgische Gesänge und eine Tauferinnerung.Ostersonntag – der 17. April wird mit einem Festgottesdienst begangen. Die Predigt hält Prädikantin Rita Kischlat.Ostermontag – am 18. April um 11 Uhr stehen die Kinder im Mittelpunkt. Große und Kleine sind zu einem fröhlichen Familienostergottesdienst herzlich eingeladen.Für alle Gottesdienste gilt: Beim Hinein- und Hinausgehen sowie beim Singen muss eineFFP 2-Maske getragen werden. Ansonsten sind keine Beschränkungen vorgesehen.