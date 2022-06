Von Modern bis Klassik

18. und 19. Juni: Konzert-Wochenende in Elia

Langenhagen. Gleich zwei Konzerte finden in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 an diesem Wochenende statt, sodass für ganz unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei ist.Am Sonnabend, 18 Juni, findet ab 18 Uhr ein großes Band-Konzert „Ælianer in Concert“ statt. Gemeinsam singen, tanzen und Gott loben. Dass alles war in den letzten 2 Jahren nur eingeschränkt möglich. Umso mehr dürfen sich die Teilnehmer wieder darauf freuen, all das wieder voll aufleben zu lassen. Pia Niestroj, die die Band leitet, kann es kaum erwarten und sagt: „Alle sind herzlich eingeladen, mit uns zu singen, zu feiern und unserem Gott die Ehre zu geben.“ Vor der Veranstaltung wird außerdem im Gemeinde-Garten gegrillt.Eine Konzertandacht mit Bläserquartett folgt am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr in selten gehörter Besetzung: es erklingt Kammermusik für Bläserquartett. Die vier Musiker Alban Peters (Oboe), Frederike Schilling (Klarinette), Till Mettig (Horn) und Sebastian Georgi (Fagott) haben sich im Jungen Sinfonieorchester Hannover kennengelernt und treten nun erstmals in dieser Besetzung in einem Konzert auf. Gerahmt wird das Programm durch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, dazwischen erklingen weitere Quartette und Trios aus Klassik und Barock. Pastor Marc Gommlich wird mit geistlichen Impulsen den Andachts-Teil des Abends gestalten. Für beide Konzerte gilt, dass der Eintritt frei ist und eine Anmeldung vorab nicht erforderlich ist.