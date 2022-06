Von Rimini bis Haifa

Musikalischer Salon am Dienstag, 12.Juli, um 15 Uhr im DGH Krähenwinkel

Krähenwinkel. Das Operettentraum-Schiff Operamobile sticht zur zweiten Musikalischen Kreuzfahrt in See. Am 12.Juli um 15.00 wird im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel ab 13.30 bei Kaffee und Kuchen eingecheckt. Der große Saal verwandelt sich dann in das Oberdeck des Operretten-Traum Operamobile Die Reise führt von Rimini über Athen-Piräus und Kreta nach Haifa. An Bord ist eine unternehmungslustige Gesellschaft mit allerlei unterschiedlichen Reiseinteressen versammelt. Wir treffen auf alte Bekannte vom Operetten-Traumschiff 1: Kapitän Flavio Pazza, Chefstewardess Marita Delvita, Winzer Hubert Durst, Opernsänger Robert Capuccilli und Rosi von der Linde. Das Seniorenensemble Happy Power will die Zeit am Bord nutzen, um sich auf eine Musicalshow vorzubereiten. Kapitän Flavio und Chefstewardess Marita haben inzwischen geheiratet und sind erstmals als Ehepaar für das Kreuzfahrtschiff verantwortlich. Dann mischt noch ein blinder Passagier die Herzensruhe von Rosi von der Linde kräftig auf. Und musikalisch enttäuscht wird kein Ohr das Schiff am Ende der Reise verlassen. Premierenfieber, der Sprechchor Ouzo-Raki, der Hit Griechischer Wein, die legendäre Sirtaki Melodie, Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände gehören ebenso dazu wie Die letzten Sterne aus Hair. Mit von der Partie sind Bettina Delius, Joscha Eggers, Tadeusz Galczuk, Jan Bukowski, Alexander Senger, Won Lim und Nastja Schkinder. Einlass an der Tageskasse ab 13.30 Uhr, Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr. Eintritt: 25 Euro inklusive Kaffee und Kuchen, ermäßigt 20 Euro. Kartenvorverkauf und Reservierung unter der Telefonnummer (0511) 21 35 90 68.