Von Schulmeistern und anderen Vögeln

Elisabethkirche: Familienkonzert BaROCKstar am 12. September

Langenhagen. Das hannoversche Ensemble für alte Musik Filum musiziert am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr ein Konzert mit musikalischen Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene in der Elisabethkirche.Auf dem Programm steht zu Beginn des Schuljahres eine besonders vergnügliche und lehrreiche Musikstunde. Eine von Georg Philipp Telemann. Natürlich darf der Referendar nicht fehlen. Dieser bereitet vor dem Ankommen des Schulmeisters alle Kinder mit einem gekonnten Einsingen auf das gemeinsame Singen vor. Wenn der Schulmeister dann in schwarzer Robe und mit wallendem grauen Locken alle Kinder und Eltern begrüßt, wird es nur noch lachende Gesichter geben. Noch ein Tipp für den reibungslosen Ablauf: wenn der Schulmeister gelobt wird, singt er nicht nur, er gibt auch die Folgestunde frei!Anmeldungen werden über das Kontaktformular der Website www.ensemblefilum.com entgegengenommen.Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Beim Eintritt ist ein Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis vorzuzeigen, es gilt die 3G-Regel.