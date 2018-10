Von Toleranz und Menschlichkeit

„Nathan der Weise“ am Mittwoch, 24. Oktober, in Langenhagen

Langenhagen. Am Mittwoch, 24. Oktober, gastiert das TfN mit Gotthold Ephraim Lessings Schauspiel „Nathan der Weise“ in der Regie von Bettina Rehm im Theatersaal Langenhagen.Lessings Werk gilt als Plädoyer für Toleranz und Humanität und erinnert daran, dass Verständigung über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg möglich ist – ein Thema, das aktueller ist denn je. So ist das Drama auch Pflichtlektüre im niedersächsischen Abitur 2019. „Welche der drei Weltreligionen ist die wahre, die christliche, die jüdische oder die muslimische?“ Als Nathan von Sultan Saladin nach der einzig wahren Religion gefragt wird, antwortet dieser mit einem Gleichnis, das statt religiöser Dogmen die gelebte Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Die sogenannte „Ringparabel“ machte das Schauspiel Lessings berühmt und gilt als Schlüsseltext der Aufklärung.Mit „Nathan der Weise“ stellen sich zwei neue Darsteller im Ensemble des TfN vor: Tonio Schneider übernimmt die Rolle des Derwisch, Jonas Kling stellt den Klosterbruder dar.Karten für „Nathan der Weise“ im Theatersaal Langenhagen kosten elf bis 28 Euro und sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Presso und der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL, erhältlich.