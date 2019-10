Von Vancouver nach Halifax

Digitale Multivisionsshow von Reinhard Pantke am 5. November

Langenhagen. Der Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke radelte 2018 erneut merhr als 6.000 Kilometer quer durch Kanada, das zweitgrößte Land der Erde. Bilder dieser Reise können Interessierte am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrum Langenhagen (Konrad-Adenauer-Straße 21 bis 23) sehen. Beginn der abenteuerlichen Reise war im Mai in Vancouver an der Westküste von Kanada, Ende September endete die Reise im beginnenden Indian Summer in Halifax an der Ostküste. Eine ähnliche Reise hatte er zehn Jahre zuvor mit anderen Stationen in Angriff genommen.Dazwischen liegen vier Monate durch die spektakulären Rocky Mountains, die riesigen Seen- und Waldlandschaften von Ontario, das vielfältige Quebec, das maritime Nova Scotia und viele witzige, abenteuerlich und interessante Begegnungen mit Land; Leuten und der einheimischen Tierwelt. Aber auch Bilder lebendiger Städte wie Vancouver, Calgary und Quebec City werden in faszinierenden Bild- und Filmsequenzen gezeigt. Alle Bilder und Filme sind im Jahr 2018 gemacht worden. Wie immer bekommen Zuschauer in diesem lebendig und live kommentierten Vortrag viele Tipps und Informationen für eigene Reisen aller Art. Karten an der Abendkasse: 13 Euro/ermäßigt elf Euro. Karten können per Email reserviert werden unter reinhard.pantke@gmx.de. Das Langenhagener ECHO verlost dreimal zwei Karten. Wer Interesse hat, melde sich bitte bis Mittwoch, 30. Oktober, unter service@wedemark-echo.de. Stichwort: Kanada. Telefonnummer für einen Rückruf bitte nicht vergessen!