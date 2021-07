Vor Dooring schützen

"auto mobil": Reinhard Spörer am Sonntag, 17 Uhr, bei VOX

Langenhagen. Reinhard Spörer, Sprecher des ADFC Langenhagen, ist ein bundesweit anerkannter Fachmann für mehr Sicherheit rund ums Radfahren: Eines seiner Spezialthemen ist das "Anti-Dooring", also die Vermeidung von Unfällen mit getöteten/verletzten Radfahrenden durch fahrlässig von Insassen geöffnete Türen nach dem Abstellen von Autos.Andreas Jancke und Alexander Bloch von VOX-TV luden Spörer zu einen Interview zu diesem brisanten Thema ein, in dem er Tipps für Autoinsassen, Radfahrende und für den sicheren Straßenbau gibt. Unter besonderem Zugzwang sieht er in dieser Angelegenheit die Kfz-Industrie, von der er den schnelleren Einsatz von intelligenten Systemen zum Schutze der vorbeiradelnden Radfahrer fordert: Dafür zeigt er rasch realisierbare technische Lösungen auf. Sendetermin: Automagazin "auto mobil" am Sonntag, 4. Juli, 17 Uhr, bei VOX-TV.