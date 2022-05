Vorfreude auf neue Saison

Hannover Scorpions verlängern mit Patrick Klöpper

Langenhagen/Wedemark. Patrick Klöpper, letzte Saison aus der DEL zu den Scorpions gewechselt, bleibt in der Saison 22/23 weiterhin bei den Niedersachsen. Patrick, einer der schnellsten Spieler der Liga, erzielte in der letzten Spielzeit 53 Scorerpunkte (28 Tore, 25 Assist).Trotz einiger Gerüchte, die ihn mit diversen DEL 2 Teams in Verbindung brachten, unterschrieb die Nummer 94 für ein weiteres Jahr.„Gerade die Verpflichtung von Kevin Gaudet hat mir die Entscheidung leicht gemacht und lässt mich mit Vorfreude auf die neue Saison blicken“, so Klöpper nach der Unterzeichnung seines Vertrages.Originalton Klöppi: „Wir haben noch eine Mission zu erfüllen!“