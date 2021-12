Vom Klassiker bis zum Comicroman

Langenhagen. Kürzlich fand wieder der traditionelle Vorlesewettbewerb an derPrimarstufe der IGS SÜD Langenhagen am 18. internationalen Vorlesetag statt.In der Mensa traten aus jeder dritten und vierten Klasse die zwei bestenSchülerinnen und Schüler an. Alle Klassenkameraden fieberten mit ihrenFavoriten mit. Die Spannbreite der vorgelesenen Bücher war sehr groß. Siereichte von Klassikern, wie „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler und„Gespensterjäger im Feuerspuk“ von Cornelia Funke, über „Der kleine DracheKokosnuss“ von Ingo Siegner und dem Comicroman „Gregs Tagebuch“ von JeffKinney.Im dritten Jahrgang freute sich Damian Simon über den Sieg. Über den zweitenPlatz freute sich Emilie Sophie Worm. Platz drei ging an Rafale Knorr. Im viertenJahrgang gewannen Sophia Ahmadi und Delina Haci. Platz zwei belegte CelinaSophie Tänzer. Platz drei ging an Kaan Aslan.Der erste Jahrgang arbeitete an dem Leseprojekt „Elmar“. Der zweite Jahrgangbeschäftigte sich mit einer Lektüre zur Konfliktbewältigung und erlernte dieMethode „Lesetandem“