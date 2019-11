Kollision mit Straßenbahn

Langenhagen. Eine 25-jährige Frau wollte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 18.05 Uhr mit ihrem Golf VI von der Walsroder Straße, Fahrtrichtung Langenhagen, nach links in den Harzweg abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorrang der Straßenbahn, die aus Hannover in Richtung Langenhagen fuhr, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Wagens und deren 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.