Während des Einkaufs Strom "nachtanken"

Oertzeweg: erste öffentliche Schnellladestation für Elektroautos

Langenhagen. Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Am Oertzeweg gibt es deshalb jetzt die erste öffentliche Schnellladestation für Elektroautos des Energiedienstleisters enercity in Langenhagen. Die Anlage ist ein gemeinsames Projekt von enercity und der Stadt Langenhagen.Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer und enercity-Chefin Susanna Zapreva freuen sich, die jüngst installierte Lademöglichkeit mit kombiniertem CCS-Anschluss einzuweihen: „Mit der DC-Ladestation am Oertzeweg bieten wir gemeinsam mit enercity einen weiteren Baustein für eine moderne E-Mobilitätsinfrastruktur an. So bringen wir die nachhaltige und saubere E-Mobilität in unserer Stadt voran“, zeigt sich Bürgermeister Heuer über die Wechselstrom-Lösung zufrieden. Der Verwaltungschef sieht die Kommune in einer Vorreiterrolle.„Die Elektromobilität gewinnt weiter rasant an Bedeutung, wir bauen die Ladeinfrastruktur passend dazu strategisch aus. Mit der Stadt Langenhagen zusammen können wir so zu mehr Klimaschutz beitragen und immer mehr Kundinnen und Kunden den Wechsel zur E-Mobilität ermöglichen“, betont Zapreva.Die neue Schnellladestation bietet zwei Ladepunkte mit je 75 Kilowatt Ladeleistung, die mit 100 Prozent Ökostrom betrieben werden - wie alle enercity-Ladestationen. Wenn nur ein Anschluss genutzt wird, stehen an diesem die vollständigen 150 Kilowatt zur Verfügung. Ein E-Auto der Mittelklasse (z. B. VW ID.3) kann in sechs Minuten für rund 100 Kilometer Reichweite laden - ideale Bedingungen zum Beispiel für das Laden während des Einkaufens.„Wir sind froh, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt eine weitere Möglichkeit zur Ladung von Elektroautos im öffentlichen Raum zur Verfügung stellen zu können“, sagt Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb über die neue Ladesäule.Neben diesem DC-Lader haben Stadt und enercity bereits weitere AC-Lademöglichkeiten - also mit Gleichstrom (jeweils zweimal 22 Kilowatt) - an den Standorten Rathaus, Wasserwelt, Straßburger Platz, Maria Montessori Straße sowie Le-Trait-Platz geschaffen. Bereits im Februar 2020 sind fünf öffentlich nutzbare, wohnortnahe Laternen-Ladepunkte in Betrieb genommen worden (Hackethalstraße, Hoppegartenring, Kurt-Schumacher-Allee, Tegeler Straße, Tempelhofer Straße). Darüber hinaus gibt es drei Ladelaternen im „Sharing-Modell“ für einen akkreditierten Nutzerkreis, der diese Ladepunkte „reservieren“ kann (Leibnizstraße, Riedgrasweg, Grafenberger Straße). Insgesamt betreibt enercity in Langenhagen 17 Ladepunkte. Weitere gemeinsame Projekte sind in Planung.Fotos (Stadt Langenhagen):