Walker sind erstmals mit dabei

Langenhagen läuft 3.0 – Anmeldung ab sofort möglich

Langenhagen. Ab Mitte Januar 2019 geht es mit "Langenhagen läuft" in die dritte Auflage des Vorbereitungskurses für den Hannover Marathon.Interessierte erwartet eine professionelle Vorbereitung für die Zehn-Kilometer-Strecke oder den Halbmarathon am 7. April 2019.Angeboten wird neben dem Lauftraining erstmals auch ein intensives Training für Walker, die beim Hannover-Marathon über die Zehn-Kilometer-Strecke an den Start gehen wollen.Neben einem personalisierten Trainingsplan erhalten alle Teilnehmer einen Startplatz für den Zehn-Kilometer-Laufund Halbmarathon beim Hannover Marathon, einen Startplatz beim Silberseelauf, ein hochwertiges Funktionsshirt und Workshops in Sachen Rumpf- und Athletiktraining, Lauftechnik und Einsatz der Blackroll. Weiterhin haben die Läufer die Möglichkeit, bis zum 30. Juni dienstags und donnerstags am Vereinstraining des LAC Langenhagen teilzunehmen.Neben der Steigerung Ausdauerleistung soll durch Koordinations- und Stabilitätsübungen, sowie Übungen zur Verbesserung der Lauftechnik gewährleistet werden, dass alle möglichst verletzungsfrei ihren Trainingsplan absolvieren und beim Hannover-Marathon gesund an den Start gehen können.Das engagierte und hoch motivierte Trainer- und Laufbetreuerteam des LAC verspricht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Vorbereitungswochen und erwartet, dass die Stimmung unter den Teilnehmern wie in den vergangenen Jahren wieder sehr gut sein wird. Die bekannt lockere Atmosphäre beim Training des LAC ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Vorbereitung. Die Anmeldung für diese Aktion wird ab 1. Dezember auf der Webseite www.langenhagen-läuft.de möglich sein, Hier können auch die detaillierten Teilnahmebedingungen eingesehen werden. Neugierig geworden?Nähere Informationen über den Verein gibt es unter www.lac-langenhagen.deRückfragen bitte per Mail an: trainerteam@langenhagen-läuft.de