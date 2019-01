Waltraud Krückeberg ist 55 Jahre dabei

Neujahrsempfang der SPD mit Bernd Lange

Langenhagen. Jetzt fand im Quartierstreff Wiesenau der Neujahrsempfang der SPD- Abteilung Langenhagen statt. Wie in den Vorjahren, war die Mitgliederehrung auch dieses Jahr das Highlight der Veranstaltung. Europaabgeordneter Bernd Lange war als Ehrengast eingeladen und richtete, auch mit Blick auf die bevorstehende Europawahl, das Grußwort an die anwesenden Genossinnen und Genossen.Im Anschluss führte der Vorsitzende der Abteilung, Frank Stuckmann, durch die Mitgliederehrung. „Bedauerlicherweise waren dieses Jahr einige zu Ehrende gesundheitlich und terminlich verhindert, sodass wir nur einige der insgesamt 385 Jahre zählenden Jubilare ihre Urkunde überreichen konnten“, führt Stuckmann fort. Dem jeweiligen Rückblick auf die Ereignisse aus den Jahren des Eintritts in die Partei,folgten dann die persönlichen Beweggründe der Geehrten.Die höchste Ehrung erhielt Langenhagens Ehrenbürgerin Waltraud Krückeberg mit 55 Jahren Mitgliedschaft. Alle an diesem Tag verhinderten Jubilare bekommen ihre Urkunden und Ehrennadeln in Bälde nachgereicht.