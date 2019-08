Querbeet - der andere Gottesdienst am 1. September

Langenhagen. Unter dem Motto „Was geht mich das an – Querbeet zu Verantwortung“ findet am Sonntag, 1. September, um 18 Uhr der nächste Querbeet-Gottesdienst in der Elisabethkirche statt. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen – so gehen viele heute durchs Leben. Ganz so, wie die berühmten Affen auf den kleinen Bildern. Dabei wäre es dringend nötig, dass ein Mensch Verantwortung übernimmt. Zumindest für sein eigenes Leben. Da aber alles mit allem zusammenhängt, ist der Mensch eben auch für sehr vieles verantwortlich. In dem beliebten Abendgottesdient soll diesen Gedanken nachgegangen werden. Mit dabei ist das Moderatorenteam Annika Oldemeyer und Mitchell Mielecke und die Querbeet-Band wird wieder für gute Musik sorgen. Zeit: 18 bis 19 Uhr, anschließend Imbiss und Gesprächsangebot.