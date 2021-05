Was liegt uns auf dem Herzen?

Tag des Nachbarn: Wünsche hängen bis zum 3. Juni

Godshorn. Zum Tag des Nachbarn am 28. Mai haben zahlreiche Geflüchtete und Godshorner Bürger ihre Wünsche für ihre Nachbarn aufgeschrieben.Rote Herzen aus Pappe mit Gedanken zum Thema „Was liegt mir auf dem Herzen, was wünschen wir unseren Nachbarn“ hängen nun - auch in der jeweiligen Muttersprache -in den Fensterscheiben des Gemeindehauses der Kirchengemeinden Zum Guten Hirten Godshorn.Es geht dabei um eine nachbarschaftliche Aktion trotz Corona und um ein Zeichen für ein nachbarschaftliches Miteinander. Die Asyl- und Flüchtlingsbetreuung der Stadt Langenhagen hat in Kooperation gemeinsam mit dem Flüchtlingsnetzwerk der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten zu dieser Aktion aufgerufen.„Wir als städtische Flüchtlingsbetreuung legen schon immer viel Wert auf eine gute Verbindung zu der Nachbarschaft, so fördern wir die Integration. Daher freuen wir uns, dass wir diese tolle Aktion trotz Pandemie gemeinsam mit dem Flüchtlingsnetzwerk Godshorn auf die Beine stellen konnten“, sagt Johanna Jakubovics, Koordinatorin des Asyl-und Flüchtlingsbereichs der Stadt Langenhagen.„Ich finde diese Idee sehr spannend. Das zeigt, dass wir trotz den Corona-Einschränkungen füreinander da sein können“, ergänzt Marko Balkenhol, Vorsitzender des Kirchenvorstandes.Die Herzen werden in den Fenstern der Kirchengemeinde bis zum 3. Juni aushängen.